У правительства попросили полмиллиарда на военные симуляторы

По словам источника издания, проект будет осуществляться компанией "1С" при государственной поддержке. Сообщается, что "1С" планирует вложить в создание игр 200 миллионов рублей. Еще 20 миллионов готов выделить из своего бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - власти этого региона выступили в качестве инициаторов проекта. Наработки, которые будут сделаны в процессе создания авиасимуляторов, впоследствии могут быть использованы для обучения пилотов.