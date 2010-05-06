У правительства попросили полмиллиарда на военные симуляторы
Минкомсвязи России попросило правительство выделить 500 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию шести серий военных игр-симуляторов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного чиновника.
По словам источника издания, проект будет осуществляться компанией "1С" при государственной поддержке. Сообщается, что "1С" планирует вложить в создание игр 200 миллионов рублей. Еще 20 миллионов готов выделить из своего бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - власти этого региона выступили в качестве инициаторов проекта. Наработки, которые будут сделаны в процессе создания авиасимуляторов, впоследствии могут быть использованы для обучения пилотов.
Целью проекта называют воспитание патриотизма и предотвращение фальсификаций истории. Кроме того, работа над играми позволит стимулировать высокотехнологичное производство. По данным издания, в администрации президента проект назвали "интересным", однако получит ли он господдержку, пока не решено. Авторы проекта рассчитывают, что продадут 10 миллионов копий симуляторов.
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