Уральские документалисты сняли фильм о легендарном танковом корпусе

Лента рассказывает о наших земляках, прошедших боевой путь под знаменем Уральского Добровольческого танкового корпуса. Его создание было подарком уральских трудящихся фронту. Все, что необходимо для корпуса, от пуговиц до танков Т-34, было приобретено на сбережения рабочих. Танковый корпус состоял из добровольцев – работников заводов, где делали знаменитые танки «Т-34», в том числе и Уралвагонзавода.

Весной 43-го на войну вместе с Уральским Добровольческим танковым корпусом ушли 185 работников УВЗ. Из 200-т танков, необходимых для формирования корпуса, 145 машин были собраны на Уральском танковом заводе №183. Он был сформирован на Уралвагонзаводе в 41 году. За 3,5 года он произвёл почти 40% того количества военной техники, которое выпустила вся промышленность Германии за 9 лет. Каждый третий танк Т-34 на фронте – нижнетагильский.