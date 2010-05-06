В России раскрасят еще один черно-белый советский фильм

Предполагается, что специалисты воссоздадут исходный цвет и звук в этом художественном фильме 1962 года. Помогут им в этом хранители Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Там собран весь личный архив Екатерины Савиновой. Как пишет «Новый регион», это единственный сохранившийся со времени съемок фильма фотоархив, в котором есть цветные снимки актрисы.