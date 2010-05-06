В России возник дефицит автомобилей
6 мая 2010, 16:20ОбществоArtem
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Российские автомобильные дилеры испытывают дефицит большинства популярных моделей, в результате чего время ожидания клиентами некоторых машин может доходить до восьми месяцев.
К таким выводам пришла газета "Ведомости", обзвонив московские и региональные автосалоны. Прежде всего, дефицит затронул бюджетные автомобили. В частности, очередь на классические модели "АвтоВАЗ" в настоящее время составляет три месяца, на "Калину", "Самару" и "Приору" - 1,5 месяца. Renault Sandero и Logan в некоторых регионах придется ждать 5-8 месяцев.
Сами дилеры связывают дефицит автомобилей с резким увеличением спроса, возникшего с момента запуска государственной программы по утилизации. В связи с этим, нехватку автомобилей испытывают не только салоны, но и некоторые заводы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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