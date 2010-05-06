В России возник дефицит автомобилей

К таким выводам пришла газета "Ведомости", обзвонив московские и региональные автосалоны. Прежде всего, дефицит затронул бюджетные автомобили. В частности, очередь на классические модели "АвтоВАЗ" в настоящее время составляет три месяца, на "Калину", "Самару" и "Приору" - 1,5 месяца. Renault Sandero и Logan в некоторых регионах придется ждать 5-8 месяцев.