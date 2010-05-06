Вагонку в финале конкурса «Молодая семья» г. Нижний Тагил представят Баженовы
6 мая 2010, 13:31ОбществоArtem
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Лучшую молодую семью выбрали в Дзержинском районе.
Состоялся районный конкурс «Молодая семья - 2010». В нем приняли участие 7 семей, которые состязались в четырех творческих заданиях. Участники танцевали, пели, читали стихи, угадывали мелодии и озвучивали фрагменты мутфильмов. Как пишет официальный городской портал ntagil.org, победителями конкурса была признана семья Баженовых, которая будет бороться с другими районными победителями в городском финале конкурса «Молодая семья - 2010».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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