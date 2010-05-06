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Вагонку в финале конкурса «Молодая семья» г. Нижний Тагил представят Баженовы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вагонку в финале конкурса «Молодая семья» г. Нижний Тагил представят Баженовы

6 мая 2010, 13:31ОбществоArtem
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