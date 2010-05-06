Вагонку в финале конкурса «Молодая семья» г. Нижний Тагил представят Баженовы

Состоялся районный конкурс «Молодая семья - 2010». В нем приняли участие 7 семей, которые состязались в четырех творческих заданиях. Участники танцевали, пели, читали стихи, угадывали мелодии и озвучивали фрагменты мутфильмов. Как пишет официальный городской портал ntagil.org, победителями конкурса была признана семья Баженовых, которая будет бороться с другими районными победителями в городском финале конкурса «Молодая семья - 2010».