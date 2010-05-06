Воздух на Среднем Урале прогреется до 27 градусов

Как сообщили «Новому Региону» в свердловском Гидрометцентре, накануне в отдельных районах Урала прошли небольшие дожди, кое-где с грозами. Максимальное количество осадков выпало на крайнем севере Свердловской области – 12 миллиметров за 12 часов. Сегодня и завтра в регионе будет тепло и преимущественно сухо. Днем воздух в отдельных районах может прогреться до 27-ми градусов. Только на севере Свердловской области сохранится вероятность дождей. Но уже 7-8 мая метеорологи ждут северный ветер. Он принесет похолодание, в большинстве районов пройдут дожди.