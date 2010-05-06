Законное производство черной икры наладят на Среднем Урале

Производить черную икру планируется на базе Рефтинского рыбхоза, в будущем к проекту могут присоединиться и другие аквакультурные хозяйства. Результатом 5-летней программы должны стать 15 тонн деликатеса. Бюджет проекта – порядка 400 миллионов рублей. Это будут кредитные ресурсы. Наряду с этим в регионе разрабатывается программа по развитию сельскохозяйственного рыболовства, отметили в Минсельхозе.