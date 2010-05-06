Законное производство черной икры наладят на Среднем Урале
6 мая 2010, 16:49ОбществоArtem
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Как сообщает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург», разработан такой бизнес-план.
Производить черную икру планируется на базе Рефтинского рыбхоза, в будущем к проекту могут присоединиться и другие аквакультурные хозяйства. Результатом 5-летней программы должны стать 15 тонн деликатеса. Бюджет проекта – порядка 400 миллионов рублей. Это будут кредитные ресурсы. Наряду с этим в регионе разрабатывается программа по развитию сельскохозяйственного рыболовства, отметили в Минсельхозе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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