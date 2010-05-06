Замруководителя СУ СКП РФ по Свердловской области стал житель г. Нижний Тагил

До этого он возглавлял следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила. Как рассказали нам в следственном отделе, сейчас Александр Тюменцев находится в отпуске, после которого, вероятнее всего, выйдет на работу уже в новой должности. Что касается следственного отдела по Ленинскому Району Нижнего Тагила, то обязанности его руководителя сейчас исполняет Александр Петров.