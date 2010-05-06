Замруководителя СУ СКП РФ по Свердловской области стал житель г. Нижний Тагил
6 мая 2010, 13:50ОбществоArtem
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Заместителем руководителя следственного управления СКП РФ по Свердловской области назначен старший советник юстиции Александр Тюменцев.
До этого он возглавлял следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила. Как рассказали нам в следственном отделе, сейчас Александр Тюменцев находится в отпуске, после которого, вероятнее всего, выйдет на работу уже в новой должности. Что касается следственного отдела по Ленинскому Району Нижнего Тагила, то обязанности его руководителя сейчас исполняет Александр Петров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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