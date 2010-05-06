Житель г. Нижний Тагил покажет свое мастерство на фестивале уличной культуры
6 мая 2010, 17:04ОбществоArtem
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Самая активная молодежь Урала, примет участие в открытом уральском фестивале уличных культур «Назад в кварталы», который пройдет в Кургане 8-го мая.
Как рассказали организаторы фестиваля, на него съедутся более 200 молодых талантов из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска и Нижнего Тагила. Тагильскую молодежь будет представлять Александр Богомолов. Он поборется за звание лучшего в составе одной из реп-команд Урала. Свое мастерство так же покажут уличные танцоры, художники граффити и трейсеры.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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