Житель г. Нижний Тагил покажет свое мастерство на фестивале уличной культуры

Как рассказали организаторы фестиваля, на него съедутся более 200 молодых талантов из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска и Нижнего Тагила. Тагильскую молодежь будет представлять Александр Богомолов. Он поборется за звание лучшего в составе одной из реп-команд Урала. Свое мастерство так же покажут уличные танцоры, художники граффити и трейсеры.