9 мая в Нижнем Тагиле состоится пиротехническое шоу

Конечно, самые масштабные праздничные события состоятся непосредственно 9 мая. Все начнется с демонстрации по проспекту Ленина. В 10 часов утра на шествие выйдут представители множества предприятий города, общественных организацийи учебных заведений. Тагильчане будут поздравлять с великим праздником друг друга и наших ветеранов.