9 мая в Нижнем Тагиле состоится пиротехническое шоу
6 мая 2012, 10:00Общество
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Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Нижнем Тагиле, идут с начала мая. Это спортивные соревнования, митинги и легкоатлетичекие эстафеты в разных районах города, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Конечно, самые масштабные праздничные события состоятся непосредственно 9 мая. Все начнется с демонстрации по проспекту Ленина. В 10 часов утра на шествие выйдут представители множества предприятий города, общественных организацийи учебных заведений. Тагильчане будут поздравлять с великим праздником друг друга и наших ветеранов.
Далее в центре города пройдет традиционная легкоатлетическая эстафетана приз газеты «Тагильский рабочий». В 17:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт, ну а закончится вечер пиротехническим шоу, которое состоится в 22:45 над акваторией тагильского пруда.
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