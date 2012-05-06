Большинство людей считает, что от полиции можно пострадать сильнее, чем от преступников - данные социологов

Таковы данные исследования «Левада-Центра». 57% опрошенных не ждут помощи со стороны сотрудников правоохранительных органов или уверены в их беспомощности. В своей защищенности от беспредела правоохранительных органов уверены только 2% россиян.

Несмотря на то что отставки министра внутренних дел требуют меньше половины опрошенных, противников у него больше, чем сторонников, отметил директор «Левада-Центра» Лев Гудков.

44% все-таки считает, что ситуация настолько критическая в правоохранительных органах, что, конечно, необходимо отправить в отставку министра МВД Нургалиева, а защищают министра только 33%. Большинство людей считает, что от полиции они могут пострадать сильнее, чем от преступников. Более положительные оценки дают жители села, малых городов, где полицейский контроль не такой жесткий, либо пожилые люди, которые менее активны, чаще сидят дома и меньше просто контактируют с органами правопорядка рассказал Гудков.

Реформа полиции не повысила качество работы сотрудников правоохранительных органов. Для этого необходимо бороться с коррупцией, улучшить обучение и оснащение полицейских, расширить их права, считает член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Антон Цветков.

Для того, чтобы граждане начали доверять, недостаточно сменить форму, название и руководителей. К сожалению, у нас в реформе основное внимание уделяется репрессивным мерам по отношению к сотрудникам, но мало что делается именно для эффективности работы. По ряду ситуаций нет достаточных прав для оперативного реагирования на обращения граждан. Граждане часто жалуются, что в соседней квартире проживают 20 таджиков, но у полицейских нет возможности их выселить за территорию квартиры, и полицейский, собственно говоря, ничего не может сделать. Опять же, граждане думают, что здесь есть какая-то коррупционная составляющая отметил Цветков.