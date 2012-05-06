«Добровольцы - детям»! В Нижнем Тагиле набирает обороты Всероссийская акция

В ходе акции будет оказана поддержка «особым» детям исемьям, в том числе замещающим, воспитывающим детей с инвалидностью. Тагильчанпознакомят с возможностями удовлетворения потребностей посредствомдобровольчества.

Так, в ближайший месяц пройдут необычные игры и викторины: «Тайны природы» по творчеству писателя И.Акимушкина; загадки-обманки, составление портретов литературных героев по С.Маршаку, А. Барто, С. Михалкову; особое внимание будет уделено детскимжурналам, в ходе занятия пройдут игры и фокусы. Для детей с диагнозом ДЦПпроведут игры в сухом бассейне, их познакомят с музыкальными и тактильнымикнижками. Пройдут чтения стихов, в числе участников заявлены и дети с ЗПР.

С детьми будут проведены беседы на тему ВеликойОтечественной войны, им расскажут о героях, о судьбах, о событиях,коснувшихся страны, о литературе военного и послевоенного периодов.

Еще во время акции пройдет целая череда праздников: «Ледянаясказка» - веселый праздник мороженого с играми, конкурсами и дегустацией, праздникк Дню защиты детей, настоящая постановка сказки в кукольном театре «Путешествиев лес, полный чудес».

Вообще, месяц будет насыщенным, пройдет огромное числомероприятий. С подробной афишей вы можете ознакомиться на сайте библиотеки.

Отзывчивые и активные тагильчане смогут принятьучастие и помочь сделать мир детей с проблемами здоровья или неблагополучнойсемьей действительно ярким, красочным и добрым.