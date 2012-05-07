Прокачанный BMW 1-й серии попал в объективы камер

и крутящим моментом 500 Нм. Силовая установка способна работать в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и автоматической трансмиссией. В базовой комплектации серийная версия BMW M135i будет иметь привод на задние колеса, а систему полного привода баварский производитель предложит установить за дополнительную плату. Внешнее отличие BMW M135i от обычной единички заключается в оснащении стайлинг-пакетом и легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, за которыми спрятаны тормозные механизмы BMW M Performance с 360-миллиметровыми дисками на передней оси и 350-миллиметровым на задней. Мировая премьера BMW M135i состоится осенью на международном автосалоне в Париже.