Прокачанный BMW 1-й серии попал в объективы камер
7 мая 2012, 03:30ОбществоРОман БОТов
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На превратившейся в испытательный полигон новых автомобилей гоночной трассе Нюрбургринг был замечен прототип заряженного хэтчбека BMW 1-й серии - M135i. BMW M135i, разработка которого недавно была официально подтверждена президентом BMW M Gmbh Фридрихом Нитшке, укомплектован бензиновой рядной шестеркой с технологией турбонаддува TwinPower Turbo мощностью около 330 л.с.
и крутящим моментом 500 Нм. Силовая установка способна работать в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и автоматической трансмиссией. В базовой комплектации серийная версия BMW M135i будет иметь привод на задние колеса, а систему полного привода баварский производитель предложит установить за дополнительную плату. Внешнее отличие BMW M135i от обычной единички заключается в оснащении стайлинг-пакетом и легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, за которыми спрятаны тормозные механизмы BMW M Performance с 360-миллиметровыми дисками на передней оси и 350-миллиметровым на задней. Мировая премьера BMW M135i состоится осенью на международном автосалоне в Париже.
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