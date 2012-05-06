Цены на бензин вновь начинают расти

Потребительские цены на автомобильный бензин в России за апрель выросли на 0,7%, сообщил Росстат. Рост стоимости топлива отмечен впервые с ноября. В марте цены на бензин не увеличивались после снижения на 0,3% в период с декабря по февраль. По сравнению с апрелем прошлого года стоимость топлива в апреле увеличилась на 12,1%.

Цены на бензин были заморожены в начале года по неформальному требованию вице-премьера Игоря Сечина, чтобы не провоцировать социальной напряженности перед выборами президента в марте. Глава Минэнерго Сергей Шматко в середине января подтверждал, что правительство достигло с нефтяниками договоренности о замораживании цен на топливо на уровне конца 2011 года.

Несмотря на рост акцизов с января 2012 года, у нас есть принципиальная договоренность с нефтяными компаниями-участниками рынка ГСМ о не росте цен на энергоносители, в том числе на ГСМ в рознице пояснял министр.

Однако зафиксирован рост цен на АЗС, принадлежащих «Башнефти», «Славнефти», «Сургутнефтегазу», «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту», «Татнефти».