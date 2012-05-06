Валентина Исаева: «Тепло в дома тагильчан вернуть не удастся»

Сейчас ко мне поступает много обращений с просьбами вернуть отопление. На улице холодно, а дома не отапливаются. Но при этом еще больше обращений я получала о том, чтобы отключить тепло чуть ранее. Дескать, в квартире невозможная жара, открываем окна, простываем. Было принято решение об отключении отопления 26 апреля. И недавно я получила благодарное обращение от жителя Рудника III Интернационала о том, что прислушалась к просьбам тагильчан и отключила отопление рассказала Валентина Исаева в эфире телеканала «Тагил-ТВ» сегодня.