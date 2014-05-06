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9 мая в Нижнем Тагиле торжественно откроют мемориальную доску в честь Булата Окуджавы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 мая в Нижнем Тагиле торжественно откроют мемориальную доску в честь Булата Окуджавы

6 мая 2014, 17:20Общество
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