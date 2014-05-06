9 мая в Нижнем Тагиле торжественно откроют мемориальную доску в честь Булата Окуджавы

6 мая в пяти филиалах Центральной городской библиотеки пройдет пятый поэтический марафон «Ради жизни на земле…», посвящённый памяти поэта. В нем примут участие более шестисот тагильчан.

7 мая в 15.00 в Центральной городской библиотеке откроется выставка «Совесть, благородство и достоинство», которая познакомит посетителей с разными периодами жизни автора.

9 мая в 13.30 состоится торжественное открытие мемориальной доски на фасаде здания школы № 32, где учился Булат Окуджава. Сегодня это одно из лучших учебных заведений города. К слову, в 2010 году по предложению директора школы Галины Масликовой городской администрацией принято решение о присвоении имени Булата Окуджавы одной из новых улиц Нижнего Тагила.

На 17 и 18 мая запланирован открытый региональный фестиваль-конкурс авторской песни «Возьмёмся за руки, друзья...». Свои творческие работы представят порядка 100 участников из 30 территорий: Перми, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Ирбита, Качканара и др. Лучшие номера войдут в программу гала-концерта, который пройдет 18 мая в 13.00 под открытым небом на территории Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Завершится фестиваль выступлением народной артистки России Елены Камбуровой в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Начало концерта в 18.00. Собранные от продажи билетов средства пойдут на создание литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы», который станет одним из филиалов Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.