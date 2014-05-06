Американские ученые опровергли возможность глобального потепления
6 мая 2014, 12:00Обществоpract2@tagilcity.ru
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Американские ученые создали модель мирового изменения климата и пришли к выводу, что глобальное потепление вовсе не происходит повсеместно.
С помощью сложной модели исследователи проследили за изменением температуры поверхности земного шара за последние сто лет и выяснили, что разные части планеты нагреваются с разной скоростью, а некоторые не нагреваются вообще, пишет «Газета.ru».
Например, в 1980-х годах, когда ученые начали бить тревогу по поводу возрастающей активности глобального потепления, в районе Анд в это же время началось похолодание.
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