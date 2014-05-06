Число пользователей интернета в мире достигнет к концу года 3 млрд человек

К концу текущего года число пользователей интернета в мире достигнет 3 млрд человек, две трети из которых будут проживать в развивающихся странах. Об этом говорится в докладе Международного союза электросвязи (МСЭ).

Тем не менее, пока уровень проникновения интернета на планете остается намного выше в развитых государствах. К декабрю в этой группе стран он составит 78%, в то время как в развивающихся - только 32%

Пальма первенства в этой области принадлежит странам Европы, где трое из четырех человек к концу года будут иметь доступ в Сеть (уровень проникновения 75%). Также высокие темпы подключения к интернету наблюдаются в Северной и Южной Америках. Там к концу года у двух из трех человек будет возможность пользоваться преимуществами всемирной паутины.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) к концу 2014 года треть населения будет подключена к интернету, при этом там будет проживать 45% от пользователей всемирной сети в мире. Наконец, в Африке почти 20% населения к концу года будут подсоединены к сети. Для сравнения, в 2010 г этот показатель составлял 10%.

Параллельно растет популярность и сотовой связи. Число контрактов на нее к концу года достигнет почти 7 млрд, из которых 3,6 млрд придутся на страны АТР. В то же время статистика говорит о том, что этот рынок приближается к уровням насыщения, и темпы роста подвижной сотовой связи достигли своего самого низкого уровня - 2,6% в мире.