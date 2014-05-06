Для должников Нижнего Тагила заграничный отдых отменяется

Индивидуальным предпринимателям, не уплатившим страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2013 год, следует быть готовым к тому, что они не смогут выехать за пределы Российской Федерации. Даже небольшая задолженность может служить основанием для запрета на выезд заграницу. Меры ограничения коснутся также и других представителей самозанятого населения: глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов и частных нотариусов.

По данным Нижнетагильского Управления Пенсионного фонда, на сегодняшний день более 5 тысяч ИП имеют долги по страховым взносам в ПФР и в фонд медицинского страхования. Сейчас в Нижнем Тагиле зарегистрировано около 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. За последний год задолженность увеличилась до 285 млн. рублей.

Это те средства, из которых в будущем будет рассчитана пенсия самих же должников, так как формирование права на трудовую пенсию происходит только при уплате страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда. Оперативно ликвидировать задолженность и регулярно осуществлять дальнейшие платежи – это не только требование законодательства, но и прямой интерес индивидуального предпринимателя.

Законодательством не предусмотрено никаких «льгот», освобождающих от взносов тех, кто не ведет свое дело и не получает прибыли. Уплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП в связи с прекращением предпринимательской деятельности.

Узнать об имеющейся задолженности предприниматели могут в «Личном кабинете плательщика» на интернет-странице Отделения ПФР.

Напоминаем, что за 2013 год самозанятое население обязано уплатить страховые взносы в размере 35 664,66 рублей.