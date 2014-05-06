Евраз НТМК направил свыше 40 млн рублей на оборудование испытательного центра (ФОТО)

Для испытательного центра приобретено 28 современных станков для изготовления образцов из готового металлопроката. Станки производства немецких компаний «Knuth» и «Behringer», а также обрабатывающие центры фирмы «Tajmac-ZPS» (Чехия) позволяют за 3 часа произвести подготовку любого образца для дальнейших испытаний.

Благодаря запуску нового оборудования время изготовления образцов и проведения испытаний сократилось в два раза. Затраты ЕвраЗа на приобретение и установку техники превысили 40 млн рублей.

На новых станках изготавливается более 10 видов образцов различного размера и конфигурации. Они представляют собой выпиленную часть из готового колеса или слябы определенной формы и размера.

Станочник Вадим Субботин настраивает оборудование

Аттестацию в испытательном центре проходит вся продукция ЕВРАЗ НТМК. Заготовки для образцов в центральную лабораторию доставляют из нескольких подразделений: конвертерного, рельсобалочного, колесобандажного, крупносортного цехов и цеха прокатки широкополочных балок. В ЦЛК исследуют требуемые свойства продукции, фиксируя все полученные данные в систему электронного архива, где они будут храниться не менее года. Для работы на новых станках 11 специалистов ЕВРАЗ НТМК прошли курс обучения в Москве.

Станок для испытания образцов железнодорожных колес