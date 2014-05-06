Евраз НТМК направил свыше 40 млн рублей на оборудование испытательного центра (ФОТО)
На Евраз НТМК открылся новый испытательный центр для контроля качества металлопроката. Подразделение предназначено для испытания продукции на соответствие техническим требованиям и входит в состав центральной лаборатории комбината (ЦЛК). На основании результатов испытаний выдается аттестат о соответствии продукции качественным параметрам.
Для испытательного центра приобретено 28 современных станков для изготовления образцов из готового металлопроката. Станки производства немецких компаний «Knuth» и «Behringer», а также обрабатывающие центры фирмы «Tajmac-ZPS» (Чехия) позволяют за 3 часа произвести подготовку любого образца для дальнейших испытаний.
Благодаря запуску нового оборудования время изготовления образцов и проведения испытаний сократилось в два раза. Затраты ЕвраЗа на приобретение и установку техники превысили 40 млн рублей.
На новых станках изготавливается более 10 видов образцов различного размера и конфигурации. Они представляют собой выпиленную часть из готового колеса или слябы определенной формы и размера.
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Аттестацию в испытательном центре проходит вся продукция ЕВРАЗ НТМК. Заготовки для образцов в центральную лабораторию доставляют из нескольких подразделений: конвертерного, рельсобалочного, колесобандажного, крупносортного цехов и цеха прокатки широкополочных балок. В ЦЛК исследуют требуемые свойства продукции, фиксируя все полученные данные в систему электронного архива, где они будут храниться не менее года. Для работы на новых станках 11 специалистов ЕВРАЗ НТМК прошли курс обучения в Москве.
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