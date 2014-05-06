Когда нужны новые шины?
Чтобы автомобиль служил долго, его нужно правильно и вовремя обслуживать. Такой этап, как подбор шин и дисков, является особо важным, поскольку напрямую связан с безопасностью водителя и пассажиров.
Любой автовладелец знает, что покупка авто — это лишь первый шаг на пути к регулярным финансовым затратам. В машину постоянно нужно вкладывать деньги, и необязательно это касается поломок. Такая элементарная вещь, как обслуживание по сезону, тоже требует определенных сумм. Вовремя нужно осуществлять подбор шин и дисков, покупку масла, различных жидкостей и многое другое. Нередко именно шины становятся большим пунктом затрат. В каких же ситуациях нужно подумать о новой «обуви» для авто?
- Прокол или другие повреждения, не подлежащие ремонту. Осмотр проколотой шины должен осуществлять профессионал, только он сможет сделать заключение о том, подлежит ли деталь ремонту.
- Чрезмерный износ протектора. В законодательстве четко оговаривается, насколько может быть изношен рисунок протектора. На современных шинах есть специальный индикатор, позволяющий определить, что грань износа уже близка. Некоторые компании специально вживляют в резину ярко окрашенную нить. В этом случае определить износ еще проще: как только нить появилась на поверхности, шины нужно сразу же менять.
- Явные признаки старения резины. Нет универсальных рекомендаций, касающихся срока эксплуатации шин. Все зависит от многих факторов: качества дорог, по которым ездил автомобиль, перепадов температуры, других климатических явлений, интенсивности использования машины и т.д. Но не существует ничего вечного и резина тоже начинает стареть. Как только эти признаки становятся видны невооруженным глазом (сильные истертости, трещинки и проч.), следует сменить покрышки.
- Окончание срока эксплуатации, рекомендованного производителем. Неважно, используются литые диски или штампованные, ездит машина каждый день или нет, но у каждой шины есть свой рекомендованный срок использования. Обычно этот срок уточняется производителем, он может составлять, например, 10 лет со дня производства изделия. Когда этот срок истекает, рекомендуется деталь заменить, даже если она внешне выглядит отлично, а никаких следов старения не видно. Связано это с тем, что производитель берет в расчет не только свойства готового изделия, но и свойства самого материала, который со временем постепенно ухудшается.
Нужно помнить и о том, что на одну ось автомобиля нельзя устанавливать радиальные и диагональные шины. Если на одной оси будет находиться разная резина, очень велика вероятность заноса во время движения. А это прямая опасность для всех, кто находится на дороге и рядом с ней. Если вовремя обращать внимание на проблемы, связанные с шинами, то можно избежать многих проблем. А делать это не так сложно, достаточно лишь периодически осматривать резину.