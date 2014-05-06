Когда нужны новые шины?

Любой автовладелец знает, что покупка авто — это лишь первый шаг на пути к регулярным финансовым затратам. В машину постоянно нужно вкладывать деньги, и необязательно это касается поломок. Такая элементарная вещь, как обслуживание по сезону, тоже требует определенных сумм. Вовремя нужно осуществлять подбор шин и дисков , покупку масла, различных жидкостей и многое другое. Нередко именно шины становятся большим пунктом затрат. В каких же ситуациях нужно подумать о новой «обуви» для авто?

Нужно помнить и о том, что на одну ось автомобиля нельзя устанавливать радиальные и диагональные шины. Если на одной оси будет находиться разная резина, очень велика вероятность заноса во время движения. А это прямая опасность для всех, кто находится на дороге и рядом с ней. Если вовремя обращать внимание на проблемы, связанные с шинами, то можно избежать многих проблем. А делать это не так сложно, достаточно лишь периодически осматривать резину.