Microsoft, Oracle, Symantec и HP присоединяются к санкциям США против российских компаний

Источник в одной из американских компаний подтвердил возможность скорого введения ограничений в отношении компаний и банков из санкционного списка США. Американские IT-компании присоединились к санкциям в отношении ряда российских банков их структур, сказал ответственный секретарь комиссии Госдумы России по стратегическим информационным системам Андрей Черногоров.

Представители американских компаний предупредили банки о проблемах с системным интегрированием. Microsoft и Oracle встречались с представителем одного из банков, попавших под санкции, но пока не стали отключать банк своих продуктов. Причем представители Oracle «были очень заинтересованы в продолжении сотрудничества», говорит источник в одном из банков. В банке «Россия» в течение дня не смогли предоставить комментарий, Собинбанк отказался от комментариев, в Инвесткапиталбанке сообщили, что официальные письма от корпораций Microsoft, Oracle и Symanteс c отказом от сотрудничества к ним не поступали.

В корпорации Microsoft отказались от комментариев, в компании Oracle и HP не ответили на запрос СМИ, в частности «Газеты.Ru». Источник, близкий к банку «Россия», говорит о том, что в банке ожидают отключения части зарубежного программного обеспечения «со дня на день». К санкциям присоединилась и компания Hewlett-Packard.

HP перестал поставлять нам необходимое оборудование, и сейчас мы экстренно ищем ему замену рассказал источник в одном из банков, не уточнив, о каком конкретно оборудовании идет речь.

В одной из американских IT-компаний уточняют, что фирмы не имеют права продолжить сотрудничать с компаниями, в отношении которых США ввели санкции. Но каким образом будет происходить отключение от их продуктов, пока до конца не решено.

Данная ситуация приведет к созданию собственного софта и аппаратного обеспечения в России. Пока российские компании на 92% обеспечиваются иностранным софтом и IT-технологиями, говорят эксперты.