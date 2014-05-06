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Microsoft, Oracle, Symantec и HP присоединяются к санкциям США против российских компаний
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Microsoft, Oracle, Symantec и HP присоединяются к санкциям США против российских компаний

6 мая 2014, 12:35Обществоadmin3
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