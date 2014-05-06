МОТИВ подарит нижнетагильцам георгиевские ленточки и поздравит с Днем Победы

С 6 по 9 мая в офисах продаж компании и на промостойках в Н. Тагиле посетителям будут выдаваться георгиевские ленточки. Они помогут создать праздничное настроение и почтить память солдат, погибших в годы Великой Отечественной Войны.

В День Победы всех горожан будут поздравлять сотрудники офисов МОТИВ – они скажут теплые слова и вручат красочные открытки.