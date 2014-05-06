МОТИВ подарит нижнетагильцам георгиевские ленточки и поздравит с Днем Победы
6 мая 2014, 17:20ОбществоПавел Сидоренко
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9 Мая – важная дата для каждого из нас. В этот день все хотят поблагодарить ветеранов за совершенный ими подвиг. МОТИВ с удовольствием поддерживает эту добрую традицию. Сотрудники компании не только примут участие в праздничной демонстрации, но и подарят абонентам приятные сувениры.
С 6 по 9 мая в офисах продаж компании и на промостойках в Н. Тагиле посетителям будут выдаваться георгиевские ленточки. Они помогут создать праздничное настроение и почтить память солдат, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
В День Победы всех горожан будут поздравлять сотрудники офисов МОТИВ – они скажут теплые слова и вручат красочные открытки.
Оператор связи МОТИВ от всей души поздравляет ветеранов и горожан с Днем Победы. Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, гармонии и стабильности! Пусть мирная жизнь открывает перед вами неограниченные возможности! Компания МОТИВ всегда поможет оставаться на связи с родными и близкими.
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