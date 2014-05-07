Почти 2 миллиона рублей за новую Audi S3
7 мая 2014, 03:30ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ближайшиее время на российском рынке стартуют продажи нового Audi S3. Автомобиль будет доступен в трех- и пятидверном вариантах кузова хэтчбек и седан.
S3 оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 300 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механикой или автоматом.
Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 255 км/ч. Разгон до сотни составляет менее 5 секунд (точнее 4,9).
Стоимость хэтчбека S3 начинается с 1 929 000 рублей. За кузов седан нужно будет накинуть 5000 рублей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей