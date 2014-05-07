Почти 2 миллиона рублей за новую Audi S3

S3 оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 300 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механикой или автоматом.

Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 255 км/ч. Разгон до сотни составляет менее 5 секунд (точнее 4,9).