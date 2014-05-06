Сегодня в Нижнем Тагиле пройдет репетиция Парада Победы

Репетиция – важная часть подготовки к торжественному параду. Надо сказать, она привлекает внимание горожан не меньше, чем само мероприятие. Посмотреть на то, как проходит репетиция собирается множество тагильчан. На улицы города выводят военную технику, ровным строем маршируют многочисленные отряды, причем от мала до велика.

Конечно, в этот день перекрывают дороги. Так, согласно Постановлению Администрации города, «7 мая 2014 года с 18:00 до 21:00 часов по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира при проведении генеральной репетиции праздничных мероприятий Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции» движение автомобилей будет запрещено.

Кроме того, в отделении пропаганды ГИБДД добавили, что 7 мая на время репетиции будут перекрыты участки улиц:

Пархоменко от улицы Газетная до Карла Маркса,

улица Вязовская от Карла Маркса до улицы Ленина.

Также движение будет запрещено из дворов к проспекту Ленина. Посты будут выставляться с 18:00, а основное действие будет с 19:00 до 22:00.