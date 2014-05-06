Жителей коллективного сада «Весна» в Нижнем Тагиле топит второй год. Кто возместит ущерб? (ФОТО, ВИДЕО)

Пользовательница Татьяна Благинина рассказывает, что в прошлом году сады затопило по окна садовых домиков, смыло всю землю, посадки, унесло парники, смыло дрова и многое другое. Тогда садоводам заявили, что дамбу ремонтировали, а подтопление произошло из-за обильных осадков. Главный вопрос, интересовавший жильцов – кто возместит ущерб?

Как оказалось, возмещать ущерб будет сложно тем, кто не позаботился о своем имуществе в страховой компании. Более того, однажды премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал подготовить предложения по обязательному страхованию жилья, поскольку государство не может каждый раз платить пострадавшим из своего кармана. В прошлом году тагильчанам ущерб не возмещали.

Фотографии предоставила пользовательница Татьяна. 4 мая 2014 год

Татьяна с горечью добавляет, что события прошлого года в их саду повторились после одного (!) дождя. Вчера вода, по словам Татьяны, оставалась только в межах.

Снова покупать землю и прочее, фундамент дома основательно подмыт. И снова, я уверена, никакого возмещения не будет. Сад держим 14 лет, и только два последних года такая беда. С кого спрашивать никто не знает...

Видео предоставила пользовательница Татьяна

О том, какие меры предосторожности принимают в городе для недопущения последствий прошлого года, городской портал TagilCity.ru сообщит позже. Добавим, что в 2013 году Сергей Носов указал на нарушения и недостатки обеспечения безопасности для жителей. Более того, тогда он напомнил, что «участки под строительство в районе Нижне-Выйского пруда давались управлением архитектуры с условием закладки под строения полутораметрового бетонного фундамента. Но ни один владелец не выполнил данного обязательства».