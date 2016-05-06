Преимущества двутавровой балки над другими

В силу своих конструктивных особенностей двутавровая балка имеет ряд преимуществ перед балкой квадратного или прямоугольного сечения. Согласно расчетам, двутавр в семь раз прочнее обычной балки и в несколько десятков раз жестче.

Такие физические свойства изделия сделали его популярным при строительстве практически всех современных конструкций. Оно обеспечивает высокую прочность постройки, при этом в несколько раз облегчает вес конструкции. Балку применяют при строительстве перекрытий, мостов, промышленных и жилых помещений, опор, колонн и подвесных путей.

Различаются балки нескольких видов. Это могут быть балки для армирования стволов в шахтах, изделия, которые используются для установки колонн или балки для монорельс. Для тяжелых нагрузок применяются широкополочные изделия.

Кроме того, в строительстве промышленном, шахтном и жилом используются балки с перфорированной стенкой. Их получают путем разрезания изделия по ломаной линии. Вес таких балок практически не отличается от стандартных, однако прочность выше. Их часто используют при строительстве больших пролетов сводов и кровли. Каждый из этих видов имеет свою маркировку. Поэтому перед применением необходимо обратить на это внимание.

Двутавровая балка изготавливается двумя методами: способом горячего катания, а также путем сварки. Второй вариант дороже, поскольку он производится с использованием специального оборудования.

Производство двутавровой балки путем сварки достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Двутавр состоит из трех элементов. На специальных станках их поэтапно сваривают. Ребра жесткости приваривают вручную или полуавтоматом. После производится распил изделия, при необходимости – сверление или вырезка отверстий. Такая балка будет легче и сохранит свою прочность. Сваренные балки могут быть изготовлены путем комбинирования разных марок стали, что также является одни из главных преимуществ.

В целом, сварная балка имеет ряд плюсов перед катанной. Но при этом стоит учесть цену изделия, которая у первой выше. Кроме этого, все балки по классу прочности отличаются на два вида. Балки с маркировкой В – обычные, А – усиленные.