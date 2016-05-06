В Нижнем Тагиле начались митинги в честь Великой Победы (ФОТО)

Работники Уралхимпласта открыли череду праздничных мероприятий. Накануне, у мемориала-памятника химикам собралось порядка двухсот ветеранов и сотрудников предприятия.

Большой вклад Уралхимпласта в общую победу отметили мэр Сергей Носов, гендиректор УХП Александр Коршаков, депутат гордумы Владимир Антонов и начальник управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. В 1941 году именно на территории Уралхимпласта развернулось эвакуированное оборудование Ленинградского завода.

Кроме того, на тагильском предприятии изготавливалась продукция стратегического назначения, а именно: корпуса полевых телефонов, мин и колпачки для снарядов. Последние имели важное преимущество перед металлическими: их было легче изготавливать, они меньше весили и не поддавались коррозии.

Тагильчане почтили память павших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы и венки.

Второй митинг состоялся у памятника погибших работников Высокогорского механического завода, на который пришло более 400 человек. Причем не только сотрудники и ветераны завода, но и представители молодежи: студенты и школьники. В честь ветеранов войны и в память о тех, кто отдал свою жизнь ради Победы, на митинге звучали песни и стихи.

Мэр отметил весомый вклад ВМЗ: за предприятием числится 7 миллионов изготовленных снарядов, две тысячи работников сражались на фронте. Помимо этого, сотрудники завода – одни из первых организаторов движения «тысячников», инициаторы танковой колонны «Тагильский рабочий».

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Кадеты 21-й школы вручили ветеранам цветы, которые вырастили сами. Точку в торжественном митинге поставили минута молчания и церемония возложения гвоздик к мемориалу.