В Нижнем Тагиле прошла генеральная репетиция парада Победы с участием тяжелой техники и военнослужащих (ФОТО, ВИДЕО)

Генеральная репетиция в Нижнем Тагиле началась, как и планировалось, около семи часов вечера. За час до этого была перекрыта проезжая часть проспекта Ленина от улицы Первомайская до проспекта Мира. Репетиция началась с построения, затем отряды военных, полиции и учащихся школ промаршировали перед Центральной трибуной.

Репетиция прошла хорошо. В ней приняли участие: тагильская ракетная дивизия, отряд специального назначения «Урал», военнослужащие запаса — бывшие пограничники и десантники, представители ОМОНа, ППС, ГУФСИНа, кадеты...

Участники полностью отрабатывали все вопросы проведения парада Победы. Это прохождение торжественным маршем и прохождение техники, --рассказал редакции TagilCity.ru Виктор Павлюк, заместитель начальника отдела по взаимодействию с административными органами.

После торжественного марша по улице проехала военная техника, в числе которой были БТРы, КАМАЗы, но не было танков.

Больше репетиций не будет, в следующий раз участники парада выйдут маршировать на проспект Ленина уже 9 мая.