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В Нижнем Тагиле прошла генеральная репетиция парада Победы с участием тяжелой техники и военнослужащих (ФОТО, ВИДЕО)
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В Нижнем Тагиле прошла генеральная репетиция парада Победы с участием тяжелой техники и военнослужащих (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая 2016, 14:25ОбществоДенис Таратонов
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