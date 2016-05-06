Волонтеры Нижнего Тагила провели за месяц 17 благотворительных акций (ФОТО)

За этот месяц в Нижнем Тагиле прошло 17 акций. Волонтеры раздавали еду и одежду нуждающимся, оказывали помощь в устройстве в центры социальной реабилитации, а также в получении медицинского обслуживания.

Всего порядка 240 человек были накормлены горячим супом в пунктах раздачи пищи, 7 человек волонтеры отвезли в различные реабилитационные центры, два тагильчанина получили необходимую медицинскую помощь, а еще нескольким волонтеры подарили одежду и обувь.

Отметим, что на прошлой неделе на Руднике организация «Тарелка добра» открыла дополнительную точку питания.

Кроме материальной помощи, общественники поддерживали людей морально: ободряли их и слушали истории, от которых, по признанию волонтеров, сердце кровью обливается.

ФОТО: ЦПГИ «Вместе»

ЦПГИ «Вместе» выражают благодарность всем тем, кто не остается в стороне и проводит благотворительные акции.