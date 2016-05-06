Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
За спиливание росших под окном двух деревьев жительницу Нижнего Тагила осудили на 6 месяцев условно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

За спиливание росших под окном двух деревьев жительницу Нижнего Тагила осудили на 6 месяцев условно

6 мая 2016, 17:00ОбществоДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»