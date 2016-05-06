За спиливание росших под окном двух деревьев жительницу Нижнего Тагила осудили на 6 месяцев условно

Изначально жительницу ГГМ, Екатерину Горбунову, хотели оштрафовать на 190 тысяч рублей. Именно в эту сумму был оценен ущерб Нижнему Тагилу.

Вся эта ситуация возникла из-за того, что разросшиеся рябина и черемуха закрывали листьями окна квартиры, лишая жильцов солнечного света. Кроме того, деревья вызывали приступы у её сына, который болен бронхиальной астмой. Не дождавшись помощи от управляющей компании, женщина решила действовать самостоятельно, сообщило ИА «Между строк».

В управляющей компании редакции TagilCity.ru рассказали, что тагильчанка обращалась к ним с заявлением. Её проинформировали о том, как законно спилить деревья:

Да, женщина обращалась с заявлением и получила ответ о том, что необходимо сделать смету данного вида работ и затем обратиться в специализированную организацию «Зеленстрой», чтобы все было цивилизованно спилено и утилизировано. Но, побежав вперед паровоза, она ошиблась, за что её привлекли к ответственности сказал представитель управляющей компании.

По просьбе Екатерины, деревья спилил её бывший муж. Увидев, что произошло, заявление в прокуратуру написал старший по подъезду.

Суд решил не назначать Екатерине штраф, а применил к ней наказание в виде 6 месяцев условного осуждения.

В Природоохранной прокуратуре журналисту TagilCity.ru сказали, что не будут оспаривать этот приговор:

Приговор ещё в письменном виде не поступил. С наказанием согласны. Писать апелляционное представление на приговор суда не планируем сообщил заместитель прокурора Роберт Слепухин.

Сейчас Екатерина Горбунова решает, согласиться ли ей с решением суда или попытаться обжаловать его.