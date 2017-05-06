Гендиректор Росгосцирка в очередной раз побывал на объекте капитального ремонта в Нижнем Тагиле (ФОТО

Дмитрий Евгеньевич оценил ход работ и изменения, произошедшие с момента его последнего визита. Подрядчик продемонстрировал важному гостю все помещения – от гримерных до репетиционного зала. Кроме того, Дмитрий Иванов поднялся на купол, где работы были полностью завершены.

По итогам рабочей экскурсии, Дмитрий Иванов отметил высокое качество проводимого ремонта. Цирк и другие реконструированные объекты Нижнего Тагила – лицо города, и оно становится всё более привлекательным, по мнению Дмитрия Евгеньевича.

Я очень доволен ходом ремонта, - подчеркнул он. – За свою жизнь ввел в эксплуатацию не один объект и вижу, что в Нижнем Тагиле все делается очень качественно. Это будет один из лучших цирков в Российской Федерации. Понимаем, что это объект долгожданный, люди соскучились по празднику, поэтому постараемся сделать так, чтобы уже в сентябре порадовать тагильчан интересной цирковой программой.

Генерального директора «Росгосцирка» сопровождал мэр города Сергей Носов. Глава выразил удовлетворение работой по своевременному и полному финансированию ремонта. Он сказал, что давно не видел такого опыта, который бы говорил о профессионализме и ответственности руководителя. Сергей Константинович пригласил Дмитрия Иванова в Нижний Тагил на празднование Дня города – 2017. К этому времени строительные работы на объекте по плану должны быть завершены, передает пресс-служба мэрии.