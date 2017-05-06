Налоговый инспектор и её знакомая из Нижнего Тагила сядут на три с половиной года в тюрьму за мошенничество

Женщины около семи лет назад незаконно получали государственные деньги, предоставляя документы с ложной информацией. О деталях дела рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Дубовская, работая на одном из заводов в Нижнем Тагиле, изготавливала поддельные справки формы 2-НДФЛ. В них содержались ложные сведения о доходах на себя и на иных лиц. Бумаги передавались Жариковой для дальнейшего получения налогового вычета. Общая сумма ущерба составила более 1,4 миллионов рублей.

Еще в ноябре 2016 года обвиняемые получили штраф 50 тысяч рублей за каждое преступление и условный срок. Однако осужденные избежали наказания по амнистии в честь 70-летия со Дня Победы.

Накануне прокуратура Дзержинского района внесла апелляционное представление. В дальнейшем суд изменил решение, усилив наказание. Теперь обе женщины отправятся в тюрьму на 3 с половиной года.