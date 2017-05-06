Обелиск с именами погибших в годы войны милиционеров был установлен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Праздник этот – поистине всенародный. Это день национального единения, ведь практически ни одну семью в нашей стране Великая Отечественная война не обошла стороной. 254 сотрудника Нижнетагильского гарнизона милиции ушли на фронт и вписали в историю славные страницы. Имена не вернувшихся с полей сражений навсегда высечены на этом обелиске. Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить всю ту благодарность, то безмерное уважение и любовь, которые мы испытываем к героическому поколению победителей сказал полковник.