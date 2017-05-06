Запрещенную литературу изъяли в мусульманской молельне в Екатеринбурге
6 мая 2017, 10:45Общество
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Сотрудники УФСБ РФ и сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД области провели осмотр помещения молельной комнаты в мусульманской общине в столице Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Вечерние Ведомости», в ходе мероприятия была обнаружена и изъята запрещенная литература. Отмечается, что данная религиозная литература внесена в список запрещенной Минюстом, как экстремистские материалы.
Изъятые книги направлены на экспертизу.
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