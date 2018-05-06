2 человека были задержаны на несанкционированном митинге в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 мая, 14:35Общество
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5 мая в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере были задержаны двое участников несанкционированного митинга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Когда участники митинга начали расходиться, к двум из них подошли сотрудники полиции и попросили документы. Задержанных увели в отделение полиции, обосновав это необходимостью дальнейшей проверки личности.
Полицейские заверили, что цель задержания – только проверка личности, административные протоколы составляться не будут, передает «Между строк».
Видео: «Между строк»
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