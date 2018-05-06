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Новости Нижнего Тагила

80% задержаных за участие в несанкционированном митинге в Москве отпущены из полиции

6 мая 2018, 21:00Добавить новость
В столице России днём 6 мая были задержаны 658 человек, которых обвиняют в нарушении общественного порядка. Речь идёт о несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла днём ранее.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметили, что 279 задержанных нарушителей – москвичи, а 379 – иногородние граждане.

По итогам профилактической беседы стражи порядка отпустили около 80% задержанных, в число которых вошли несовершеннолетние и сам Алексей Навальный. Большинство из тех, кто по-прежнему находится в отделах полиции, нарушали общественный порядок уже после акции. К примеру, многие пытались перекрывать движение на улицах Москвы, вступали в противодействие сотрудникам правопорядка.

Добавим, что организаторы, которым власти Москвы согласовали проведение митинга на двух площадках, с решением мэрии не согласились. В связи с этим выход на новую территорию был воспринят как несогласованный вид общественного волеизъявления, передаёт «ТАСС».

 

Напомним, в Нижнем Тагиле два человека были задержаны за участие в несанкционированной акции.

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