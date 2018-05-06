«Новоуральский мясной двор» оштрафован на 100 тыс. рублей за некачественную колбасу
6 мая, 11:00Общество
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Производитель мясных и колбасных изделий ООО «Новоуральский мясной двор» оштрафован на 100 тысяч рублей за продукцию, не соответствующую ГОСТу.
В 2017 году Роспотребнадзор в ходе проверки выяснил, что колбаса вареная «Докторская», которая производится на ООО «Новоуральский мясной двор», не соответствует требованиям ГОСТа по составу используемого сырья.
Специалисты обнаружили в колбасе фрагменты костной ткани и мышечных волокон, которые характерны для мяса птицы.
По результатам проверки производитель оштрафован на 100 тысяч рублей, пишут «Вечерние ведомости».
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