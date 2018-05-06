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Новости Нижнего Тагила

«Новоуральский мясной двор» оштрафован на 100 тыс. рублей за некачественную колбасу

6 мая 2018, 11:00Добавить новость
колбаса,ГОСТ,Роспотребнадзор,штраф,Новоуральск,мясо птицы
Производитель мясных и колбасных изделий ООО «Новоуральский мясной двор» оштрафован на 100 тысяч рублей за продукцию, не соответствующую ГОСТу.  В 2017 году Роспотребнадзор в ходе проверки выяснил, что колбаса вареная «Докторская», которая производится на ООО «Новоуральский мясной двор», не соответствует требованиям ГОСТа по составу используемого сырья.

Специалисты обнаружили в колбасе фрагменты костной ткани и мышечных волокон, которые характерны для мяса птицы.

По результатам проверки производитель оштрафован на 100 тысяч рублей, пишут «Вечерние ведомости».
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