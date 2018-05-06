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Новости Нижнего Тагила

Особый противопожарный режим введен в Свердловской области

6 мая 2018, 13:35Добавить новость
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В 13 муниципальных образованиях Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим. В первую очередь ограничения касаются использования открытого огня.

В рамках особого противопожарного режима введены следующие запреты:

- Разводить костры на территории муниципалитета, частного жилого сектора, на дачных участках и в местах отдыха;

- Сжигать мусор и сухую растительность;

- Проводить огневые работы;

- Осуществлять палы травы;

Нарушение запретов будет наказываться штрафами, если произойдет пожар, то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности. Руководство муниципальных образований и предприятий всех форм собственности должны усилить контроль пожарной безопасности.

Ознакомится со списком муниципальных образований, где введен в действие особый режим, можно на сайте главного управления МЧС РФ по Свердловской области.

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