Особый противопожарный режим введен в Свердловской области

В 13 муниципальных образованиях Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим. В первую очередь ограничения касаются использования открытого огня.

В рамках особого противопожарного режима введены следующие запреты:





- Разводить костры на территории муниципалитета, частного жилого сектора, на дачных участках и в местах отдыха;

- Сжигать мусор и сухую растительность;

- Проводить огневые работы;

- Осуществлять палы травы;





Нарушение запретов будет наказываться штрафами, если произойдет пожар, то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности. Руководство муниципальных образований и предприятий всех форм собственности должны усилить контроль пожарной безопасности.



Ознакомится со списком муниципальных образований, где введен в действие особый режим, можно на сайте главного управления МЧС РФ по Свердловской области.