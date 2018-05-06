Противопожарный режим введен в 13 муниципальных образованиях Свердловской области
6 мая, 13:35Общество
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В 13 муниципальных образованиях Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим. В первую очередь ограничения касаются использования открытого огня.
В рамках особого противопожарного режима введены следующие запреты:
- Разводить костры на территории муниципалитета, частного жилого сектора, на дачных участках и в местах отдыха;
- Сжигать мусор и сухую растительность;
- Проводить огневые работы;
- Осуществлять палы травы;
Нарушение запретов будет наказываться штрафами, если произойдет пожар, то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности. Руководство муниципальных образований и предприятий всех форм собственности должны усилить контроль пожарной безопасности.
Ознакомится со списком муниципальных образований, где введен в действие особый режим, можно на сайте главного управления МЧС РФ по Свердловской области.
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