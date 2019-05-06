Детский сад в Верхотурье заплатит 50 тысяч за вылитый на ребенка кипяток

5-летняя девочка получила ожог второй степени во время нахождения в ДОУ №19 в Верхотурье. Мама, как обычно, привела ребенка в детский сад утром, однако через пару часов ей позвонили из учреждения и сообщили, что девочка нуждается в медицинской помощи. По факту травмирования несовершеннолетней была начата прокурорская проверка. Установлено, что младший воспитатель случайно выплеснула на ребенка кипяток из кружки.