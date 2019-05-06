Детский сад в Верхотурье заплатит 50 тысяч за вылитый на ребенка кипяток
Сегодня, 11:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Детский сад № 19 в Верхотурье по решению суда должен заплатить 50 тысяч рублей компенсации за травму ребенка, полученную в дошкольном учреждении, сообщает ИД «Комсомольская Правда».
5-летняя девочка получила ожог второй степени во время нахождения в ДОУ №19 в Верхотурье. Мама, как обычно, привела ребенка в детский сад утром, однако через пару часов ей позвонили из учреждения и сообщили, что девочка нуждается в медицинской помощи. По факту травмирования несовершеннолетней была начата прокурорская проверка. Установлено, что младший воспитатель случайно выплеснула на ребенка кипяток из кружки.
С целью соблюдения интересов несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о выплате потерпевшей компенсации. Суд постановил взыскать с детского сада 50 тысяч рублей в пользу ребенка.
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