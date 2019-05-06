Газманов, Трофим и Безруков поздравят Екатеринбург с Днем Победы

Выступление артистов состоится в Историческом сквере на концерте «Знамя победы» с 19:00 до 22:30. Ведущими мероприятия станут Сергей Безруков, который также выступит со своей рок-группой «Крестный папа», и Екатерина Климова. Для гостей и жителей Екатеринбурга свои песни исполнят Олег Газманов и Сергей Трофимов.

Также в рамках концерта с танцем фрагмента из «Лебединого озера» выступит солистка Оперного театра Елена Кабанова. Подиум для артистки установят прямо на Исети. В День Победы для екатеринбуржцев выступит всемирно известный оперный певец, солист «Геликон-оперы» и Большого театра Алексей Тихомиров. Он исполнит «Балладу о красках» и «Балладу о знамени».

Помимо этого, в программе запланированы выступления ансамбля «Песни и пляски ЦВО» и Уральского народного хора.