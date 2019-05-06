Генпрокурор Юрий Чайка посетит Екатеринбург 7 мая

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В столицу Свердловской области ожидается визит Генерального прокурора Юрия Чайки. Согласно имеющейся информации он примет участие в совещании по мусорной реформе, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Юрий Чайка прибудет в Екатеринбург для участия в оперативном совещании по вопросам соблюдения требований закона и прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Оно пройдёт 7 мая в резиденции губернатора Свердловской области. Совещание на уровне Генпрокурора по теме, связанной с экологией, пройдёт впервые за последние 15 лет.
Напомним, мусорная реформа действует на территории России с 1 января 2019 года. За это время она подверглась критике со стороны населения. Региональные операторы, как показала практика, оказались не готовы к ней и первые месяцы жители получали на руки квитанции с завышенной стоимостью оказания услуг по вывозу ТКО.
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