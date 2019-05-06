Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Генпрокурор Юрий Чайка посетит Екатеринбург 7 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2809172

Генпрокурор Юрий Чайка посетит Екатеринбург 7 мая

Сегодня, 22:53ОбществоФото: genproc.gov.ru
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина