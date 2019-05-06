Генпрокурор Юрий Чайка посетит Екатеринбург 7 мая

Юрий Чайка прибудет в Екатеринбург для участия в оперативном совещании по вопросам соблюдения требований закона и прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Оно пройдёт 7 мая в резиденции губернатора Свердловской области. Совещание на уровне Генпрокурора по теме, связанной с экологией, пройдёт впервые за последние 15 лет.