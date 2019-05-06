Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на две должности

Будущий руководитель управления муниципальных закупок должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по направлениям «Технология материалов», «Экономика и управление» или «Государственное и муниципальное управление», допускаются также и другие направления при условии наличия свидетельства о профессиональной переподготовки или о повышении квалификации в сфере закупок. Еще одним требованием к претендентам является опыт работы в муниципальной службе или по специальности не менее года.