Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на две должности
Сегодня, 12:40ОбществоФото: «Официальный сайт города Нижний Тагил»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Нижнего Тагила ищет начальника управления муниципальных закупок и главу экономического управления, об этом сообщается на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Будущий руководитель управления муниципальных закупок должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по направлениям «Технология материалов», «Экономика и управление» или «Государственное и муниципальное управление», допускаются также и другие направления при условии наличия свидетельства о профессиональной переподготовки или о повышении квалификации в сфере закупок. Еще одним требованием к претендентам является опыт работы в муниципальной службе или по специальности не менее года.
Аналогичные требования предъявляются к кандидатуре на пост руководителя экономического управления администрации.
Документы принимаются до 30 мая. В конце июня определится победитель конкурса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей