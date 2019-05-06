МВД Нижнего Тагила теперь доступно в социальных сетях

В социальных сетях уже опубликованы первые посты от пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» с информацией о мошенничестве, ветеранах Великой Отечественной войны, которые служили в МВД. Также на странице сообщества можно ознакомиться с графиком перекрытия дорог в Нижнем Тагиле 9 мая.

Хочется, чтобы больше позитивной, социально направленной информации о работе полиции доходило до граждан. СМИ больше интересуются совершёнными и раскрытыми преступлениями, а нам бы хотелось, чтобы люди узнавали ещё и о тех добрых и хороших делах, акциях, которые проводит полиция Нижнего Тагила, рассказала начальник пресс-группы Элина Балуца в интервью АН «Между строк».