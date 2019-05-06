После стрельбы Ионина в Камышлове начались обыски

В Камышлове силовики провели обыски в кафе, близ которого депутат Госдумы Дмитрий Ионин открыл стрельбу. Также оперативные мероприятия были проведены у его помощника - Павла Грибкова.

Как сообщил корреспондентам «ФедералПресс» Ионин, также обыски планировались у бывшего мэра Камышлова Сергея Сухогузова. Силовики не застали бывшего главу города дома и обещали ломать дверь. Однако обыск у Сухогузова проведен не был, так как он был доставлен в полицию для дачи объяснений. Сотрудники правоохранительных органов также опросили родственников Ионина. В настоящее время никто из них не задержан.