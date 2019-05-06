Свердловские феминистки проведут 9 мая в Нижнем Тагиле ЛГБТ-акцию

По словам активистов, шествие в День Победы пройдет под лозунгом «Мы победили фашизм, победим и сексизм».

Присоединяетесь к нам!!! 9 мая мы пройдем по набережной с флагами свободных людей!!! К нам приедут сестры из многих городов России!!! Начало мероприятия в 12-00 собираемся у цирка и идём по набережной до отеля «Демидов плаза». Наша первая акция прошла в Тагиле в марте 2019!!!говорится в группе (орф. и пункт. сохранены. — Прим. ред.)

Организаторы утверждают, что им уже удавалось беспрепятственно ходить по Нижнему Тагилу с радужным флагом — символом ЛГБТ-сообщества.

Фото: vk.com/public181788349

Получить оперативный комментарий активистов не удалось. В группе «Феминистки Тагила» на момент написания заметки состоят семь человек. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила заявили, что организаторы не уведомляли власти о массовом мероприятии. Срок для подачи соответствующего уведомления истек.