Свердловские феминистки проведут 9 мая в Нижнем Тагиле ЛГБТ-акцию
Феминистки Екатеринбурга и Нижнего Тагила планируют провести 9 мая на набережной Тагильского пруда шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества. Анонс акции появился в группе «Феминистки Тагила» в соцсети «ВКонтакте».
По словам активистов, шествие в День Победы пройдет под лозунгом «Мы победили фашизм, победим и сексизм».
Присоединяетесь к нам!!! 9 мая мы пройдем по набережной с флагами свободных людей!!! К нам приедут сестры из многих городов России!!! Начало мероприятия в 12-00 собираемся у цирка и идём по набережной до отеля «Демидов плаза». Наша первая акция прошла в Тагиле в марте 2019!!!говорится в группе (орф. и пункт. сохранены. — Прим. ред.)
Организаторы утверждают, что им уже удавалось беспрепятственно ходить по Нижнему Тагилу с радужным флагом — символом ЛГБТ-сообщества.
Получить оперативный комментарий активистов не удалось. В группе «Феминистки Тагила» на момент написания заметки состоят семь человек. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила заявили, что организаторы не уведомляли власти о массовом мероприятии. Срок для подачи соответствующего уведомления истек.
Добавим, в марте 2017 года российский гей-прайд подавал в мэрию Нижнего Тагила уведомление о проведении в центре города шествия в защиту ЛГБТ-сообщества. Активисты получили отказ под предлогом возможного нарушения закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Решение тагильских властей, как и десятки аналогичных по всей стране, было обжаловано в районном суде с целью дойти до ЕСПЧ. Ранее Европейский суд по правам человека уже признавал незаконным отказ московских властей в проведении гей-парада, а Конституционный суд России заявлял, что закон о гей-пропаганде среди несовершеннолетних не может пониматься расширительно и быть поводом для запрета ЛГБТ-акций.