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Свердловские феминистки проведут 9 мая в Нижнем Тагиле ЛГБТ-акцию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Свердловские феминистки проведут 9 мая в Нижнем Тагиле ЛГБТ-акцию

Сегодня, 11:03ОбществоФото: vk.com/public181788349
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