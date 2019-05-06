Свердловские политики прибрались на территории госпиталя ветеранам войн
Сегодня, 20:07ОбществоФото: Департамент информационной политики
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 мая в Екатеринбурге прошел субботник, участниками которого стали политики, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Субботник прошел на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Участниками субботника стали члены кабмина, депутаты, сотрудники правительства и аппарата губернатора.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пропустил мероприятие из-за приезда генпрокурора Юрия Чайки. Прошлые субботники Куйвашев проводил лично. На этот раз руководителем назначен замгубернатора Алексей Орлов.
Сегодняшняя акция - это данная нам возможность в преддверии празднования дня Великой Победы проявить заботу о наших ветеранах, сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Председатель ЗакСо Людмила Бабушкина назвала проведение субботника доброй традицией.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей