Свердловские силовики все еще не попросили Ионина предоставить автомат

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил корреспондентам ЕАН, что силовики до сих пор не обратились к нему с просьбой о передаче на экспертизу автомата, из которого была открыта стрельба в Камышлове. Оружие депутат накануне подарил юнармейцу.

Автомат подарен людям. Но они готовы передать его на экспертизу, чтобы в полиции могли убедиться, что он не стреляет боевыми патронами,сообщил ЕАН Ионин.

Помимо этого, по сообщению депутата, с ним никто из силовиков не связывался и касательно информации о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Юнармеец, которому был передан автомат, пояснил, что силовые структуры не обращались к нему с просьбой передать автомат.

Я готов предоставить его (автомат) для экспертизы, если это будет нужно. Думаю, что в ближайшее время следователи свяжутся с нами и попросят дать его,сказал корреспондентам JustMedia юнармеец.